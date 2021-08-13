سفير تونس بالقاهرة: الرئيس السيسى تحرك من نفسه 4 مرات لمساعدة بلادنا

وجه السفير التونسي لدى القاهرة محمد بن يوسف، الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على مساعدة بلاده.



وقال بن يوسف خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي أحمد الطاهري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرسل وزير الخارجية سامح شكري إلى تونس حاملًا رسالة دعم إلى الرئيس قيس سعيد وشعب تونس، لافتًا إلى أن بلاده لم تطلب شيئًا من مصر، لكن الرئيس السيسي تحرك من نفسه 4 مرات حتى الآن لمساعدتنا.

وأشار بن يوسف إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كانت ترجوني في الاتصالات الهاتفية أن أبلغها بما هو مطلوب في القطاع الصحي التونسي لتقديمه على الفور.

وأوضح بن يوسف أننا كنا في أشد الحاجة إلى مساعدة الصديق والشقيق ومصر كانت تمد يديها للمساعدة، مؤكدًا أن العلاقات (المصرية/ التونسية) ممتدة ومتماسكة شعبيًا وسياسيًا، رغم المحاولات التي تعمل على توتيرها.



وقال بن يوسف، إن القوة الوحيدة التي يستند إليها الرئيس قيس سعيد هي قربه من الشعب، ومعرفته بمشاغل المواطن العادي، مضيفًا أن الرئيس قيس سعيد ليست له توجهات أيديولوجية، وكل قراراته وطنية ليست لها خلفيات أيديولوجية.



وأشار بن يوسف إلى أن الفساد استشرى في البلاد وتونس تحتاج خريطة طريق، وهناك هبة شعبية ويقظة من قبل المواطنين لعدم الانقضاض على مطالبهم وحقوقهم.

قال السفير التونسي لدى القاهرة إن الحكومة المقالة كانت لا تمتلك أي رؤية أو توجهات وبعيدة عن اهتمامات المواطنين.



وتابع بن يوسف: "نحن أمام فشل حكومي ذريع وأزمة اقتصادية ووضع صحي دقيق غير مسبوق في تونس"، لافتًا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا لعدد المصابين والوفيات جراء كورونا منذ تولي الإدارة العامة للصحة العسكرية ملف الجائحة في البلاد.

وتابع: "لو كان الرئيس قيس سعيد يفكر في نفسه؛ لصمت عن مشاغل الشعب، وفاز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات بكل سهولة".