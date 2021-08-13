فرنسا: 74 وفاة و26 ألف إصابة بكورونا

سجلت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، 74 حالة وفاة، و26 ألفًا و453 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى فرنسا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الهيئة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في مستشفيات فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 112 ألفًا و607 حالات، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 6 ملايين و425 ألفًا و436 إصابة.

إعطاء 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن، إعطاء 80 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 487 ألفًا و408 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق فرنسا شهرًا واحدًا لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا قبل نحو 32 أسبوعًا.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا وصل إلى 6.47 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى 112 ألفًا و700 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و29 أسبوعًا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.