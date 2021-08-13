البرازيل: إعطاء 157.7 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة بأنه تم إعطاء 157.7 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط معدل التطعيم في البرازيل يقدر بـ 1.64 مليون جرعة في اليوم الواحد، ووفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 3 أشهر لتطعيم 75% من السكان بجرعتي لقاح.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل قبل نحو 29 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 20.3 مليون حالة، بالإضافة إلى 566 ألفًا و896 حالة وفاة. ومر عام و24 أسبوعًا منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.