السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بسمة وهبة تستغيث فى الساحل الشمالى

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نشرت الإعلامية بسمة وهبة استغاثة لأصدقائها المتواجدين بالساحل الشمالي، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "وهبة"، قائلة: "استغاثة بسيطة إن شاء الله خير بس حد يجيلنا"، من على متن مركبها الخاص بإحدى قرى الساحل الشمالي.
 
وقالت بسمة: "ياجماعة أي حد من صحابي عنده مركب في مارينا 5 ممكن يتصل بيا  لأن المركب عطلانة بيا أنا وبنتي وتقريبًا مولعة من تحت وإحنا في نص البحر وشامين ريحة شياط ومش عارفة أعمل أيه".
 
وأضافت: "هو في حاجة مولعة في المركب ده أكيد والمياه واقفة بينا"، كما تعرضت وهبه للتنمر بعد نشر فيديو الاستغاثة من الساحل مستخدمة أحد الفلاتر لتغير ملامح وجهها.

 


وترصد "الدستور" إليكم بعض تعليقات متابعي صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي  "إنستجرام".


وكتب الفنان محمد رشاد: "ربنا يحميكم ويبعد عنكم أي شر".
 

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تعليقات متابعي صفحة بسمة وهبة


كما علقت صفحة الفنان نور الشريف: "انزلي المياه ممكن يحصل حاجة بعد الشر لو في نار أنزلي المياه".
 
وأضافت أماني سيد إحدة متابعي صفحة بسمة وهبة، قائلة: "طيب اتصلي بحد أفضل من الفديو ".   

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تعليقات متابعي صفحة بسمة وهبة


وعلقت أيضا حنان حامد إحدي متابعي صفحه بسمة وهبة: "ما تتصلي يا بنتي بحد من صحابك اللي بتكلميهم في الفديو أسهل  وأسرع".

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تعليقات متابعي صفحة بسمة وهبة


  وأضاف أحد رواد موقع "إنستجرام" تعليقًا على الفيديو: "يا جماعة اللي بيقولوا تنط من المركب في البحر ممكن تكون مبتعرفش تعوم وتغرق فالأفضل أنها تفضل في المركب لحد مايوصلها الدعم".  
 

 

انستجرام الإعلامية بسمة وهبة بسمة وهبة استغاثة رواد السوشيال

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