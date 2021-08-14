سالي خليل تهاجم محمد رمضان بعد تقديمه أغنية بدوية

هاجمت المطربة سالي خليل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد إعلان الأخير قيامه بتقديم أغنية بدوية تحمل اسم “علي الله”، والتي صورها في مطروح تزامنًا مع إطلاق تقديم حفل غنائي في منطقة بوروتو مارينا يوم الجمعة المقبلة.

وكتبت سالي خليل عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "عرفت إن الفنان محمد رمضان بيعمل أغنية بدوي اسمها على الله وقام بتصويرها في مناطق مختلفة بمحافظة مطروح مع البدو هناك اللي بحترمهم بشدة وبحبهم وخاصة بإن عاداتهم وتقاليدهم جميلة وبحب أكلهم جدًا، وكل تفاصيلهم، وأنا من شهر بالظبط عملت اغنية اسمها "تهز جبال"، وهي بالطريقة البدوية والحمدلله الأغنية ما زالت تحقق نجاح كبير مع كل يوم علي قناتي عبر يوتيوب، وبشهادة كل صُناع المزيكا، وبذلت فيها مجهود كبير، أنا وكل صناع العمل".

وأضافت سالي خليل قائلة: "أنا هنا مش بتكلم عن مشكلة معينة أو متضايقة ان محمد رمضان بيعمل أغنية بدوية لكن أنا فرحانة إن الفن بقي يهتم بالثقافات المختلفة والألوان الغير معتادة عشان كده لما بدأت أعمل أغنية بدوية كنت فاكرة ان الناس هتستغرب لكن في الحقيقة وبعد إعلان رمضان أغنيته الجديدة "علي الله"، فرحت جدًا إني كنت أول واحدة برسم الطريق وهما اللي بيمشوا عليه".

وكانت قد طرحت المطربة سالى خليل أحدث أغنياتها "تهز جبال" على طريقة السينجل على موقع "يوتيوب"، منذ شهر تقريباً، وهي الأغنية التي عادت بها إلى سوق الغناء بعد غياب دام لأكثر من عامين، خاصة أن سالي حققت نجاحًا كبيرًا منذ عدة سنوات بعد أن قدمت أغنية "طفيها" ثم أغنية "الحب ولع في الدرة" مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.

واعتمدت سالي في أغنيتها الجديدة "تهز جبال" على شكل موسيقي جديد من خلال ميكس بين التراث البدوي والفلكلور حيث اعتمدت أن تغازل أهل البدو من خلال الأغنية خاصة أن سالي تميل إلى المجتمع البدوى حيث والدتها هي من سيناء.

وأغنية تهز جبال تعاونت سالى من خلالها مع المؤلف سافجي الذي كتب ولحن الأغنية بينما كان التوزيع مع أسامه عبدالهادي.