ريم عبد القادر عن خلى بالك من زيزى: أتمنى تقديم جزء ثان

حالة من السعادة سيطرت على الطفلة ريم عبد القادر، التي جسدت شخصية "تيتو" في شهر رمضان الماضي لعام 2020، في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، بسبب عودتها لرؤية الفنانة أمينة خليل من جديد بعد غياب دام لعدة شهور مضت.

وأعربت ريم، صاحبة الـ8 سنوات من عمرها، عن بالغ سعادتها لرؤية طاقم العمل في التكريم الذي حصلوا عليه من قِبل المركز الكاثوليكي عن دورها ودور جميع الأبطال في مسلسل "خلي بالك من زيزي".



وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "أنا متفائلة ومبسوطة من التكريم قوي، وحقيقي فرحانة بردود فعل الناس ومكنتش متوقعة دا خالص، أنا اتفاجئت في الأول بردود الأفعال وعرفت أوقات أننا كنّا بنطلع تريند"، ولفتت إلى أنَّها تتمنى وجود جزء ثانٍ من مسلسل "خلي بالك من زيزي" لحبها لشديد لجميع طاقم العمل.

المسلسل يحكي عن فتاة مصابة بالعصبية الشديدة، تضرب زوجها، وتتسبب له بإصابة، تتحول إلي قضية، ثم تبدأ في رحلة لمحاولة إثبات براءتها، لتحرر نفسها من عقدها، وتخطي غضبها.



يجدر الإشارة إلى أن مسلسل خلي بالك من زيزي هو مسلسل درامي مصري من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن بطولة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وعلي قاسم، وصبري فواز، وأسماء جلال.

وناقش المسلسل أبعاد إنسانية عن مرضًا نفسياً لا ينتبه له الكثير وهو ADHD أو (اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط)، وتغيير الصورة النمطية للمريض النفسي والتي انتشرت عبر أعمال فنية سابقة على مدار سنوات طويلة، إذ قدّمه بشكل أقرب إلى الواقعية، كما لفت إلى التعامل الجيد مع المرض النفسي وإبراز فكرة تغيير الشخص، كما وجه الدعوة إلى تقبّل الشخص غير المثالي والواقعي الذي يعاني من مشكلات ويحاول حلّها.