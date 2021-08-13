السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الجمهورية الجديدة.. إنجازات في كل المجالات (فيديو)

الجمهورية الجديدة
الجمهورية الجديدة

شهدت السنوات الـ7 الماضية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبنية التحتية الشاملة للدولة، تحت شعار «الجمهورية الجديدة»، حيث حققت الدولة إنجازات في كل المجالات.

مترو الأنفاق

واهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير البنية التحتية لأنها تمس حياة المواطنين بشكل يومي، وعلى رأسها مترو الأنفاق، حيث بلغ تكلفة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق 9.527 مليار جنيه منذ فبراير 2020 بطول 17.7 كيلومتر بعدد 15 محطة و11.5 كيلو متر طول المرحلة الرابعة من الخط الثالث بعدد 10 محطات.

مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

وكان طول مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 56.5 كيلو متر بعدد 22 محطة، وطول مونوريل مدينة 6 كتوبر بعدد 12 محطة بلغ 42 كيلو متر.

 

القطار الكهربائي

بلغ طول مشروع القطار الكهربائي lrt  103 كيلو متر لمناطق "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة" بعدد 19 محطة.، بينما كان طول القطار الكهربائي السريع  "السخنة – العاصمة الإدارية الجديدة- برج العرب- العلمين- مطروح" 660 كيلو متر بعدد 20 محطة.

 

المطارات

تطورت المطارات بشكل كبير وصرف عليها مليارات الجنيهات لتواكب العالمية، فوصل تكلفة مطار البردويل الدولي حتى الافتتاح في اكتوبر 2020 إلى 860 مليون جنيه، كما كان تكلفة إنشاء مطار برئيس الدولي بمحافظة البحر الأحمر 2.31 مليار جنيه.

وبلغت مساحة مبنى الركاب في مطار العاصمة الإدارية الجديدة 4000 متر مربع وذلك بسعة 300 راكب في الساعة و 4000 متر مربع مساحة مبنى الركاب في مطار سفنكس الدولي.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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