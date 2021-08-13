السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

القمص أبراَم إميل يستقبل مسؤول المدارس اللاسالية بمصر

القمص أبرام إميل
القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية

استقبل القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية اليوم، بالمقر البابوي بالإسكندرية فرير سامح فاروق المسئول الرعوى عن المدارس اللاسالية فى مصر ومدير مدرسة القديس يوسف بالقاهرة فى زيارة ودية تبادل فيها الطرفان الحديث عن تبادل الخبرات بين مدارس الفرير والمدارس الأرثوذكسية، كما أكد الطرفان على أهمية التربية والتعليم معاً وليس التعليم فقط.

حضر اللقاء القس بولس عوض عضو بيت العائلة والأستاذ مجدي فل والأستاذ نشأت فل مدير مدرسة جيرار الصغرى بكليوباترا والأستاذ عماد فاجر المسئول الأعلامى بالبطريركية.

الفرنسية المقر البابوي القمص ابرام اميل المدارس المسيحية القديس يوسف البطريركي والمدارس البابوي اللاهوت لهذه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

الأزهر: «التاتو» حرام شرعًا إلا فى حالتين

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

«الصحة»: توجيهات رئاسية بالإسراع فى تطعيم المواطنين ضد «كورونا»

سفير تونس بالقاهرة: الرئيس السيسى تحرك من نفسه 4 مرات لمساعدة بلادنا

خطيئة موسيمانى.. كيف أهدى مدرب الأهلى الزمالك صدارة الدورى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان