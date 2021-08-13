القمص أبراَم إميل يستقبل مسؤول المدارس اللاسالية بمصر

استقبل القمص أبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية اليوم، بالمقر البابوي بالإسكندرية فرير سامح فاروق المسئول الرعوى عن المدارس اللاسالية فى مصر ومدير مدرسة القديس يوسف بالقاهرة فى زيارة ودية تبادل فيها الطرفان الحديث عن تبادل الخبرات بين مدارس الفرير والمدارس الأرثوذكسية، كما أكد الطرفان على أهمية التربية والتعليم معاً وليس التعليم فقط.

حضر اللقاء القس بولس عوض عضو بيت العائلة والأستاذ مجدي فل والأستاذ نشأت فل مدير مدرسة جيرار الصغرى بكليوباترا والأستاذ عماد فاجر المسئول الأعلامى بالبطريركية.