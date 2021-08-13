رئيس تونس يتسلم رسالة خطية من بايدن

استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، مساء اليوم، بقصر قرطاج، وفدا رسميا أمريكيا ترأسّه جوناثان فاينر، مساعد مستشار الأمن القومي، الذي كان يحمل رسالة خطية موجّهة إلى الرئيس التونسي من قبل جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكّر رئيس تونس، خلال هذا اللقاء، بأن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة، حسبما أفاد بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيسبوك.

وحذّر رئيس تونس من محاولات البعض بث إشاعات وترويج مغالطات حول حقيقة الأوضاع في تونس، مبيّنا، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والعدالة والديمقراطية التي تتقاسمها تونس مع المجتمع الأمريكي.

وأشار الرئيس التونسي إلى أنه تبنى إرادة الشعب وقضاياه ومشاغله ولن يقبل بالظلم أو التعدي على الحقوق أو الارتداد عليها، مؤكّدا على أن تونس ستظل بلدا معتدلا ومنفتحا ومتشبثا بشراكاته الاستراتيجية مع أصدقائه التاريخيين.

من جانبه، أشار جوناثان فاينر إلى أن الرئيس الأمريكي يتابع تطور الأوضاع في بلادنا، وهو يكنّ كل الاحترام لتونس ولرئيسها.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم حجم ونوعية التحديات التي تواجهها تونس، لا سيّما منها الاقتصادية والصحية.

كما أكّد مساعد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن الولايات المتحدة الأمريكية متمسّكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها، وتتطلّع إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها رئيس الجمهورية على المستويين الحكومي والسياسي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن بلاده ستواصل المعركة في ظل دولة تقوم على القانون.

جاء ذلك في كلمته خلال توقيع اتفاقية بين مجمع ''تلنات'' وبين وكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية.

وأضاف: "أنا على يقين من نجاحنا في كل التحديات وسنعمل على تحقيق الأمان لشعبنا في كل المجالات".

وتابع: "الحركات التي تريد العودة بنا لما تحت الأرض.. فقدت كل تأثيرها وكل جاذبيتها"، في إشارة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.