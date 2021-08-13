رفع حظر التجول الجزئى فى ليبيا اعتبارًا من الغد

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم، رفع حظر التجول الجزئي اعتبارًا من غد السبت، مع استقرار الوضع الوبائي في البلاد.

وأعلن وزير الدولة لشئون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة رفع حظر التجول اعتبارًا من غد السبت، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

ودعا جمعة إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، حسب تصريح إلى صفحة «حكومتنا»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويوم الثلاثاء الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مرجعًا ذلك إلى توصية لوزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي.

وكانت قد أعلنت الحكومة الليبية تمديد حظر التجول الجزئي، في بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي؛ كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت قناة 218 الليبية، إن قرار الحكومة بتمديد الحظر، جاء بتوجيهات من وزير الدولة لشئون الحكومة ومجلس الوزراء، إلى وزير الداخلية، يقضي بمواصلة الحظر جزئيًا، وذلك بناءً على توصية وزارة الصحة؛ لعدم استقرار الوضع الوبائي.