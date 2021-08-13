إيمى سالم تكشف إهانة محمد سامى لها: «دفعنى بعنف عشان يوسع لمراته»

اتهمت الفنانة إيمي سالم، المخرج محمد سامي بإهانتها أثناء حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، ونشرت تدوينة عن الواقعة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت إيمي سالم: "فيه حاجة سيئة حصلت، وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ، لكن قررت أكتبها، ورغم أنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدًا، هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم، طبعًا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي إمبارح، لأني كنت عايزة الفرح ميتعكرش صفوه وجماله".

وأضافت: "كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي، لازم يكون إنسان كبير كمان، بس يمكن إمبارح موقف أكد لي المقولة دي، طبعًا كلنا شفنا مسلسل نسل الأغراب في رمضان، المسلسل اللي انتقده نحو الـ 300 مليون عربي، اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان، وشفنا فيه إهدار المال بشكل مرعب".

وتابعت إيمي سالم: "فيه عمل فني ركيك وضعيف للغاية، الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدًّا السقا، وكرارة، حتى الأبطال الثانيين أدوارهم انهارت عشان المدام تتلمع، لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع المخرج من كتر رداءة المسلسل، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج".

وكشفت إيمي عن واقعة إهانة محمد سامي لها؛ حيث قالت: "طيب إيه بقى القصة، القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل، كنت زي كل الفنانين غالبًا مش عاجبني المسلسل، فكتبت تعليق على بوست كتبه الصديق أيمن سليم السينارست، وكان تعليق منتقد للمسلسل، والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن، ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أدائه وتحسين إنتاجه، لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على أنه خناقة شخصية، وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف".



وأوضحت: "أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بأخوات محمد سامي البنات، وزوج أخته اللي أعرفه قبل ما حتى آجي أعيش في مصر، إمبارح وأنا بتحرك في الفرح، لقيت المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر، فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة، فلقيتني بنية صافية بقوله، هتسلم عليّ ولا مش عايز؟".

وأضافت: "فما كان من محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص، حرفيًا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته، وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني، أنا سكت بس لحسابات لأن تربيتي أولًا متسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية والسوقية ده، وثانيًا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة".

واختتمت إيمي سالم: "لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا، عشان نعرف كلنا إزاي المخرج شخص لا يعرف معنى الفن، ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق، ولا يعرف ما معنى احترام المرأة، حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي، شكرًا يا أستاذ محمد على أخلاقك، اللي فعلًا شبهك".