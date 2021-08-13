البنتاجون: القوات الأمريكية ستصل أفغانستان نهاية الأسبوع

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية التي أعلنت عنها واشنطن أمس والمقرر إرسالها إلى أفغانستان ستصل نهاية الأسبوع.



وأضاف المتحدث -في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (بنتاجون) حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة- أن الجنود الأمريكيين في أفغانستان لا يزالون مستمرين في حماية مطار العاصمة الأفغانية وسفارة واشنطن.



وتابع "أتوقع بحلول نهاية الأسبوع أن تصل أغلب القوات التي تبلغ 3 آلاف والتي تحدثنا عنها أمس"، وأضاف "إنه من المحتمل أن أغلبها وليس كلها".



وأوضح كيربي أن القوات المُشار إليها والمتجهة إلى أفغانستان تتكون من كتيبة مشاة البحرية كانت معدة بالفعل في المنطقة وكتيبة مشاة أخرى من وحدة مشاة البحرية وكتيبة مشاة بالجيش الأمريكي، وأكد أن تحرك هذه القوات إلى كابول قد بدأ بالفعل.