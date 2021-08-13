الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تدين استمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن السعودية

الحوثيين
الحوثيين

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.


وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.


وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه.

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وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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