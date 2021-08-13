الكويت تدين استمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.



وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية- أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه.