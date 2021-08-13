الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

إزالة بؤرة ابيتار
إزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية

شارك وفد من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة في الفعاليات الشعبية السلمية المتواصلة الرافضة لإقامة بؤرة (ابيتار) الاستيطانية على جبل صبيح في بلدة بيتا، والتي تطالب بإزالة البؤرة فورًا.
والتقى الوفد مع نائب رئيس المجلس البلدي موسى حمايل وشخصيات من البلدة، وأشاد بالصمود البطولي الذي يسطره أهل (بيتا).
واطلع الوفد على تفاصيل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في (بيتا) والقرى المجاورة. 

واستعرض الحراك الدبلوماسي الفلسطيني لحشد إدانة دولية والضغط الدولي على سلطات الاحتلال لإخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح.
وأكد الوفد استمرار الجهد الدبلوماسي الفلسطيني للضغط على المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق شعب فلسطين وأرضه وممتلكاته عامة وضد أهل (بيتا) خاصة.
بدوره، أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك أن قضية بيتا تحظى بالأولوية وتتصدر اهتمامات الوزارة والعمل الدبلوماسي الفلسطيني على المستويات كافة، وأن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي يتابع كافة التطورات والمستجدات التي تتعلق بصمود بيتا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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