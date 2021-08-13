موريتانيا تسجل 296 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، و276 حالة تعافٍ.



وقالت الوزارة- في بيان، اليوم- إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 29 ألفًا و604 حالات، وإجمالي حالات الشفاء 25 ألفًا و512، وإجمالي الوفيات 634.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 205.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و506583.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

99 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعًا من 81 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 47 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 34 مقارنة مع 38 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 94260 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.