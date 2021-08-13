الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطلين للجنايات لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الفودو بالوايلى

مخدر الفودو
مخدر الفودو

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر "الفودو" وسلاح ناري بمنطقة الوايلي.

وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، كما أمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير عنها. 

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، برئاسة المقدم محمد عبد المنعم، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر "الفودو" وسلاح ناري بدون ترخيص.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة جنوب القاهرة محكمة الجنايات مخدر الفودو الوايلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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