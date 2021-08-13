علي جمعة يهنئ شوقي علام بتجديد الثقة: دار الإفتاء شهدت طفرة كبيرة

هنأ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خدمته لمدة عام.

وقال الدكتور علي جمعة، إن ما حققه شوقي علام من إنجازات على مدار السنوات الماضية التي تولى فيها منصبه مفتيًا للديار المصرية مشهودة في الداخل والخارج، ومحل تقدير القيادة السياسية تجلى في تجديد الثقة له ومد خدمته لاستكمال ما بدأه من إنجازات في الحقل الإفتائي.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تحت قيادة علام واجهت الكثير من التحديات التي استطاعت عبورها بنجاح ولعل آخرها جائحة كورونا التي قامت خلالها الدار بمجهودات كبيرة وصدر عنها الكثير من الفتاوى المنضبطة والتجديدية التي يسرت على الناس هذه المحنة وحققت الاستقرار المجتمعي.

وتوجه الدكتور علي جمعة، بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق فضيلة المفتي إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يؤيده ويعينه فيما هو مقبل عليه وأن يلهمه الرشد والصواب.

وأكد مفتي الجمهورية أن القرارات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل ضبط بوصلة الإفتاء، ومحاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر أمس القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.