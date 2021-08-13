علي ربيع: أتمنى نجاح فيلم «موسى.. وانتظروني في «زومبي»

حضر الفنان علي ربيع مؤخراً العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد “موسي”، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز وهو من إخراج المخرج بيتر ميمي، معبراً عن سعادته بتقديم تلك التجربة المختلفة في الساحة السينمائية، مشيراً إلى أن كريم عبدالعزيز صديقه جداً وهو يحبه على المستوى الفني.

وأوضح علي ربيع لـ"الدستور"، أن تلك التجارب مختلفة تماماً على الفنان كريم محمود عبدالعزيز وخاصة أن الجمهور تعود عليه في تقديم الأعمال الكوميدية، مشيراً إلى أنه الفترة المقبلة يركز علي تقديم الكوميديا وليس الدراما أو الأفلام البعيدة عن الكوميديا قائلاً: “الناس متعطشة للضحك والكوميديا ولسه عندي كتير وأنا بحب أضحك الناس”.

وكشف الفنان علي ربيع علي أنه يواصل تصوير فيلمه السينمائي الجديد “زومبي”، مشيراً إلي أن العمل يضم عدد كبير من الفنانين ومؤكداً أنه مختلف عن فيلم “الانس والنمس”، الذي قدمه الفنان محمد هنيدي، ومؤكداً أن الأخير قدم مشهد واحد عن “الزومبي”، ولا يتحدث الفيلم بشكل كامل عن الفكرة نفسها فهو فيلم مختلف عن الذي يقدمه.

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عفيفي، وهاجر أحمد، وشيماء سيف، وعارفة عبد الرسول، وسامي مغاوري، وأشرف عبدالباقي، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد ابو المجد، وإخراج عمرو صلاح.

أما فيلم موسي فهو تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

وكانت آخر أعمال الفنان علي ربيع هو مسلسل أحسن أبو 145 حلقة، والذي شاركت في بطولته معه الفنانة هاجر أحمد.