مسئول طبى فى أيرلندا يحذر من ارتفاع معدل الإصابات بكورونا

حذر نائب كبير المسئولين الطبيين في وزارة الصحة الأيرلندية رونان جلين، اليوم الجمعة، من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد في جميع أنحاء البلاد.

وقال دكتور جلين، في بيان نقلته صحيفة "أيريش نيوز" الأيرلندية، اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إن وزارة الصحة سجلت أكثر من 10 آلاف حالة إصابة خلال الأسبوع الماضي، مُشيرًا إلى أنه بينما كان معدل الإصابة مرتفعًا جدًا في مقاطعات بعينها، إلا أن جميع المقطاعات الست والعشرين أصبحت تشهد الآن ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة بالفيروس.

وأضاف المسئول الطبي رفيع المستوى: "في حين أن معدل الإصابة مرتفع بشكل خاص بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 29 عامًا، إلا أنه يرتفع الآن في جميع الفئات العمرية".

كما حذر من أن ارتفاع معدل الإصابات سيؤدي فيما بعد إلى إصابة "عدد كبير" من الأشخاص بعدوى شديدة جدًا من الفيروس.

وحث دكتور جلين المواطنين على اتباع نصائح الصحة العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وسجلت أيرلندا خلال الساعات الـ24 الماضية 1978 إصابة جديدة بفيروس"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 320 ألفًا و 915 مُصابًا.