رئيس وزراء بريطانيا يستبعد إمكانية تدخل بلاده عسكريا في أفغانستان

استبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية لجوء المملكة المتحدة للتدخل العسكري في أفغانستان لمنع تحولها إلى قاعدة للإرهاب العالمي مجددا مع تنامي نفوذ حركة /طالبان/ وسيطرتها على مساحات واسعة في أفغانستان منذ انسحاب الجيش الأمريكي، واقترابها بشدة من العاصمة كابول.

وقال جونسون،عقب اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية "كوبرا"، إن المملكة المتحدة ستستخدم الحلول السياسية والدبلوماسية وميزانية المعونات الأجنبية لضمان ممارستها الضغط قدر المستطاع بهذا الصدد"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأضاف: "أعتقد أن أي شخص في الحكومة بكابول سيعترف بأن الغرب والمملكة المتحدة لديهما مصلحة دائمة في ضمان عدم تحول أفغانستان لقاعدة للإرهاب العالمي"، مشيرا إلى أن فكرة الحل العسكري أو القتالي ليس حلّا نتّبعه في الوقت الحالي.

