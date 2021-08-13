«أنا أخاف عليه من الزواج منك».. تعليق غريب من لويس عوض لزوجة صلاح عبد الصبور

روت سميحة غالب زوجة الشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور قصة زواجهما لمجلة روز اليوسف عام 1990، تقول سميحة غالب: "بعد زواجي من صلاح عبد الصبور دعوت الدكتور لويس عوض وزوجته إلى منزلنا كثيرا، وفي هذه اللقاءات متعة الاستماع للويس عوض وصلاح عبد الصبور في كل شيء يتناقشا فيه، السياسة والأدب والفن، وكل ما يدور في العالم من أحداث، وفي إحدى هذه الدعوات باغتني لويس عوض بسؤال: لماذا تزوجت صلاح عبد الصبور؟، وظل واقفا ينتظر الإجابة في جدية، وصلاح يقف مبتسما، واخترت له مقعدا ليجلس أولا وقبل أن يتلقى إجابتي قال مكملا: "أنا أخاف على صلاح عبد الصبور من الزواج منك، أمامه رسالة أهم وأكبر بكثير من مسئولية علاقة زواج وأسرة وأطفال، لماذا لم تتركيه للشيء الأهم؟".

تواصل غالب: "قلت له يا دكتور هذا تنويه متأخر فالفأس وقعت في الرأس، وأمر صلاح إلى الله"، ولم تعجبه الدعابة ولم يبتسم، فالموضوع جاد وأبعاده أكبر بكثير من أن ينتهي بمداعبة فصلاح عبد الصبور يعني عنده مستقبل الشعر العربي، ولويس عوض ليس مهزارا فحتي لحظات مزاجه يكون جادا، فما بالك موقفه من شيء يمثل هما كبيرا من هموم المثقفين هم هذه المعارك الدائرة على الساحة الثقافية حول قضية الشعر الحديث ومسئوليته هو أمام تاريخ الأدب العربي كواحد من أكبر نقاد العالم العربي وتبنيه لقضية هذا الشعر الحديث.

وتواصل: "في لحظات سريعة قلبت الموضوع داخل عقلي" يجب أن تعرفي صلاح عبد الصبور الشاعر، يجب أن يتفرغ لهمه الأوحد وقضيته الأولى والأخيرة"، ولم تفسد هذه الكلمات الود والمحبة فقد أحببت جدية لويس عوض بل صرت مدمنة لسماع وقراءة كلماته، وكانت امتع الجلسات هي التي يحضرها لويس عوض.