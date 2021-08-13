الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏المغرب: تلقيح 16 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا و11 مليونا بالثانية

تلقيح كورونا
تلقيح كورونا

ذكرت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 16 مليونا و192 ألفا و313 شخصا حتى اليوم.
وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن 157 ألفا و327 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تلقى 69 ألفا و784 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي متلقي تلك الجرعة 11 مليونا و368 ألفا و958 شخصا.
وأشارت إلى أن اليوم تم استلام شحنة جديدة تضم مليون جرعة من لقاح (سينوفارم)، و700 ألف جرعة من لقاح (فايزر).
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 31 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس، حتى الآن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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