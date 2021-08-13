«الحرية للإبداع» بالإسكندرية يكرم السيناريست والممثل محمود حمدان

أعلن الدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عن تكريم السيناريست والممثل الشاب محمود حمدان فى مهرجان الحرية المسرحي في دورته السابعة "دورة الراحل محمد غنيم "، والتي تنطلق في الفترة من ٥ لـ١٢ سبتمبر بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

يذكر أن يتولى المخرج محمد مرسي إدارة المهرجان، ويرأس المهرجان الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشئت في جمهورية مصر العربية، بل أنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشاركين بالمركز وحرصا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة على دراسة متيقنة.

أما مبنى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية كان أحد أهم المنشآت التي تم بناؤها في إطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية؛ حيث يقع "كلوب محمد علي" كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا، وهو حاليا شارع صلاح سالم، وشارع رشيد الذي يصل إلى الميدان يقصد به ميدان المنشية والذي كان يطلق عليه ميدان القناصل أو ميدان محمد علي هو ميدان انيق جدا وقد خصصت قطع أراض لكل من الإنجليز والفرنسيين واليونانيين والأرمن للبناء ولكن لم يكن هناك أية محاولة للتنسيق بين المشاريع المختلفة بينهم.