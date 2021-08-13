الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الحرية للإبداع» بالإسكندرية يكرم السيناريست والممثل محمود حمدان

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

أعلن الدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية عن تكريم السيناريست والممثل الشاب محمود حمدان فى مهرجان الحرية المسرحي في دورته السابعة "دورة الراحل محمد غنيم "، والتي تنطلق في الفترة من ٥ لـ١٢ سبتمبر بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

يذكر أن يتولى المخرج محمد مرسي إدارة المهرجان، ويرأس المهرجان الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يعتبر من أول المراكز الثقافية التي أنشئت في جمهورية مصر العربية، بل أنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ملتقى أهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

 يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشاركين بالمركز وحرصا على النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية من خلال أقسامه المختلفة بأنشطة متعددة ومتباينة هادفة وقائمة على دراسة متيقنة.

أما مبنى مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية كان أحد أهم المنشآت التي تم بناؤها في إطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية؛ حيث يقع "كلوب محمد علي" كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا، وهو حاليا شارع صلاح سالم، وشارع رشيد الذي يصل إلى الميدان يقصد به ميدان المنشية والذي كان يطلق عليه ميدان القناصل أو ميدان محمد علي هو ميدان انيق جدا وقد خصصت قطع أراض لكل من الإنجليز والفرنسيين واليونانيين والأرمن للبناء ولكن لم يكن هناك أية محاولة للتنسيق بين المشاريع المختلفة بينهم.

مركز الحرية للإبداع بالإسكندر السيناريست والممثل الشاب محمود حمدان مهرجان الحرية المسرحي قانوش سميرة عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«الصحة»: توجيهات رئاسية بالإسراع فى تطعيم المواطنين ضد «كورونا»

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

شديد الحرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

محمد الباز يحذر: ارتفاع أعداد مصابى كورونا مؤشر خطر يدق أبوابنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان

سارة شريف تكتب: «ليئور راز» والشخصية الإسرائيلية

تبدأ الأحد.. إسرائيل تعلن تسهيلات جديدة لغزة