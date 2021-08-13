إغلاق قاعدة عسكرية أمريكية في واشنطن بعد حديث عن وجود مسلح بداخلها

قالت قاعدة عسكرية في واشنطن إنها في حالة إغلاق، اليوم، بسبب احتمال وجود شخص مسلح بالقاعدة، وصفته بأنه شخص أسود متوسط البنية، يحمل حقيبة من نوع جوتشي.

وقالت القاعدة في صفحتها على فيسبوك "هناك احتمال لوجود شخص مسلح في قاعدة أناكوستيا-بولينج المشترك"، وحثت أي شخص يراه على الهرب أو الاختباء.

وأعلنت قاعدة أناكوستيا بولنج العسكرية في العاصمة الأمريكية واشنطن أنها مغلقة حتى إشعار آخر بسبب حادث أمني يتعلق بوجود مسلح داخل القاعدة.

ونشرت القاعدة على حسابها بموقع "فيسبوك" منشورًا قالت فيه إن هناك مسلحًا مشتبهًا به داخل القاعدة، وآخر موقع محدد له الجانب الجنوبي من القاعدة قرب مبان تستخدم كثكنات للعسكريين.

ودعت القاعدة الأشخاص القريبين منها أو من المكان المحدد للمسلح إلى الهرب والاختباء، كما دعت سكان المنطقة المحيطة بها إلى إغلاق أبواب منازلهم بإحكام وإطفاء الأضواء.

ووصفت القاعدة المسلح المشتبه به بأنه ذكر أسود متوسط القامة ويحمل حقيبة، داعية إلى الاتصال بأرقام الطوارئ حال رؤيته والتعرف عليه.