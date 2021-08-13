عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسى يؤمن بالشباب وقدراتهم

قال النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، إن فئة الشباب نالت اهتماما كبيرا وغير مسبوق طوال السنوات الماضية إيمانا بقدرات الشباب المصري وإمكاناته المذهلة، وقد تحققت الكثير من النجاحات في هذا الملف.

وأضاف في بيان له، اليوم، أنه لأول مرة منذ عقود في مصر، نرى نواب للمحافظين والوزراء، وأعضاء شباب وبأعداد كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يؤكد إيمان الرئيس السيسي بالشباب وقدراتهم وإعطائهم فرص حقيقية للمشاركة السياسية وفي بناء البلاد.

وشدد عثمان، على أن طاقة الشباب هي وقود المجتمع وقد اتخذت الدولة خطوات عملية لتفعيل مقدرات الشباب والاستفادة من إمكاناتهم وطاقتهم والاستماع لشكواهم، منوها بكلمة الرئيس خلال الاحتفال باليوم العالمي للشباب اليوم، واحتفائه بقدراتهم وسواعدهم.

واختتم نائب الإسكندرية بأن مشاركة الرئيس لسنوات عدة في مؤتمر الشباب وتوجيهاته بعقد مؤتمر للشباب ومشاركة الآلاف من الشباب والفتيات فيه، والاستماع لهم بكل صراحة، يكشف توجها كاملا للدولة للاستفادة من مقدرات الشباب.