مستشار وزير التموين الأسبق يقترح حذف ملايين المواطنين من التموين لإضافة المواليد الجدد بهذه الطريقة

أكد المحاسب هشام كامل سعد الله مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن أسباب تأخير إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى الآن يرجع لعدم وجود بند إضافي في الموازنة العامة للدولة يسمح بالإضافة وتمويلها لافتا إلي أن الميزانية وزارة التموين لدعم السلعي والخبز يصل نحو 89 مليار جنيه يستفيد منه نحو 63 مليون فرد من دعم السلع و71 مليون لدعم الخبز.

واقترح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح لـ"الدستور "، عمل استمارات استبيان في مكاتب التموين أو على الموقع الإلكتروني دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية ويقدم صاحب البطاقة التموينية إقرار بأن جميع البيانات الموجودة في الاستمارة سواء ورقية أو إلكترونية يتحمل مسؤوليتها كاملة وأي معلومات مغلوطة فهي تزوير في أوراق رسمية وبالتالي يدلي المواطن بالدخل والعقارات وعدد السيارات ومدى تكفله مصاريف لأولاده في المدارس الأجنبية ونوع الوظيفة وغير ذلك من البيانات وفي هذه الحالة سيتم حذف ملايين من المواطنين غير مستحقين وإحلال أفراد جدد ليتم إضافتهم.

وقال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق أنه في هذه الحالة لن يتم تكليف خزانة الدولة أي مبالغ إضافية لإضافة المواليد الجدد على البطاقات.