الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير أممى: الطاقة النووية تلعب دورًا فى تجنب انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

الطاقة النووية
الطاقة النووية

أكد تقرير أممي على أن الطاقة النووية تلعب دورًا مهمًا في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي المساعدة في مكافحة تغير المناخ.

تقرير للأمم المتحدة يؤكد أن المعركة ضد تغير المناخ مستحيلة دون استخدام الطاقة النووية

وذكر التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة (ECE): "على مدى الخمسين عامًا الماضية، أدى استخدام الطاقة النووية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنحو 74 جيجا طن، وهو ما يقرب من عامين من الانبعاثات العالمية. فقط الطاقة الكهرومائية لعبت دورًا أكبر في تجنب الانبعاثات خلال هذه الفترة".

يعتقد الخبراء أنه ينبغي النظر إلى الطاقة النووية على أنها جزء من التدابير التي تهدف إلى تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع تقنيات أخرى مستدامة منخفضة أو معدومة الكربون لإزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي واستخدام الطاقة، نظرًا لأن محطات الطاقة النووية تنتج كلاً من الكهرباء والحرارة مع انبعاثات منخفضة الكربون، فإنها توفر أيضًا فرصًا لإزالة الكربون بشكل تدريجي من مخلفات المصانع في العالم.

تشغل دول منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (ECE) حاليًا 292 مفاعلًا نوويًا في أوروبا، و تعد الطاقة النووية جزءًا نشطًا من نظام الطاقة، حيث تمثل 20% من الكهرباء في إحدى عشرة دولة (بلجيكا، بلغاريا، جمهورية التشيك، فنلندا، فرنسا، المجر، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا).

تعمل محطات الطاقة النووية حاليًا في 20 دولة ، ويتم بناء و تطوير مفاعلات جديدة في 15 دولة أخرى،  يذكر التقرير أن 7 دول أعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تعمل على تطوير برامج للطاقة النووية لأول مرة.

وكان وفد مصري رفيع المستوى برئاسة محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قام بزيارة عمل لمصنع "تياج ماش" (TYAZHMASH) الواقع في مدينة سيزران (مقاطعة سمارا)، الذي يعد أحد أكبر المرافق لصناعة الآلات في روسيا.

وخلال الجولة، زار أعضاء الوفد ورش الإنتاج الرئيسية بالمصنع حيث تعرف الضيوف على كيفية تصنيع مختلف المعدات لمحطات طاقة نووية موجودة في الصين والهند وتركيا، وشاهدوا عملية المعالجة الآلية لعناصر حاوية المفاعل النووي الخاصة بالمحطة النووية في بنغلاديش (حاوية المفاعل هي جزء من أنظمة السلامة في المحطة عبارة عن غرفة محكمة الإغلاق مصممة لتوصيل وتحميل وتفريغ الوقود النووي والمعدات لمبنى المفاعل).

الطاقة النووية ثاني أكسيد الكربون انبعاثات مكافحة تغير المناخ للجنة الاقتصادية الأوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«الصحة»: توجيهات رئاسية بالإسراع فى تطعيم المواطنين ضد «كورونا»

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

شديد الحرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

محمد الباز يحذر: ارتفاع أعداد مصابى كورونا مؤشر خطر يدق أبوابنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان

سارة شريف تكتب: «ليئور راز» والشخصية الإسرائيلية

تبدأ الأحد.. إسرائيل تعلن تسهيلات جديدة لغزة