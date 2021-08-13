المملكة المتحدة تسجل 100 وفاة و32 ألفا و700 إصابة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 100 حالة وفاة، و32 ألفًا و700 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، على مستوى المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع الحكومة على شبكة الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 130 ألفا و801 حالة، بحسب إحصاء وزارة الصحة، و154 ألفا و202 حالة، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 6 ملايين و211 ألفا و868 إصابة.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 205.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و506583.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

99 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعاً من 81 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 47 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 34 مقارنة مع 38 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 94260 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.