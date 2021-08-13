سارة شريف تكتب: «ليئور راز» والشخصية الإسرائيلية

نحن لا نعرفهم حقًا، كل من ادّعوا أنهم عرفوهم جاءت لحظة واكتشفوا أنهم كانوا مخطئين، هم يعرفوننا أكثر مما نعرفهم، وهذه كانت دومًا المُعضلة.

على مدار عقود، شكّلنا صورنا الذهنية عن الأمريكيين من سينما هوليوود، لسنوات طويلة.

اعتقدنا أن الأمريكى «الشخص العادى» قادر على القفز عشرات الأمتار فوق البنايات فجأة، ولديه قدرة على الهرب من عصابات أو كتائب شرطة مجتمعة، وبإمكانه أن يدور بسيارته عدة مرات متتالية ويخرج منها سليمًا، وإذا وضعته الأقدار فى مأزق فسيتمكن بشكل خارق من فك أى شفرة، ويحل أى لغز.

هذا فى الحقيقة بعيد عن الواقع، عرفنا هذا عندما التقينا أمريكيين ورأينا أنهم أشخاص عاديون.

مع الإسرائيليين الوضع كان مختلفًا، كنا لسنوات مع صورة نمطية، تقريبًا موحدة، فى الدراما والسينما العربية، صورت لنا الإسرائيلى اليهودى كشخص قبيح ماكر ومخادع وبخيل و«أخنف»، ودائمًا يرتدى «الكيبا»، دون عواطف ودون مشاعر، هذا أيضًا بعيد عن الواقع.

لم نعرف هذا لأنه ليس جميعنا التقى إسرائيليين.

عندما انقلبت الأمور رأسًا على عقب، وأصبح العالم فى متناول أيدينا، والدراما والسينما أصبحتا بلا حدود، بدأ رسم الشخصية الإسرائيلية من جديد، وبدأنا نرى على الشاشات إسرائيليًا جديدًا، لم نعرفه طوال حياتنا.

لا تقولوا إن هناك مقاطعة، وإن رافضى التطبيع سيتوقفون عن المشاهدة، هذه الأقوال لم تعد ذات صلة مع المنصات الإلكترونية الحديثة، المحتوى أصبح ملكًا للعالم، والجودة هى سيدة الموقف، والحدود ذابت، والمشاهدة أصبحت دون قيود، وعلى الأقل ستكون هناك مشاهدة حتى لو من باب «الفضول».

انتشرت الدراما الإسرائيلية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة مع انتشار منصة نتفليكس فى الشرق الأوسط، وتحديدًا خلال العامين الأخيرين منذ بدء جائحة كورونا، حيث وصل عدد المستخدمين عالميًا إلى ٢٠٩ ملايين، وفى إفريقيا وأوروبا حوالى ٦٤ مليون مستخدم، وفى الشرق الأوسط وصل العدد فى عام ٢٠٢٠ إلى ٩ ملايين مستخدم «لا توجد إحصائية رسمية حديثة».

المسلسلات الإسرائيلية مثل «فوضى»، الذى صدر الموسم الثالث منه العام الماضى، ومسلسل «hit and run»، الذى صدر مؤخرًا، كانا ضمن قائمة أفضل ١٠ مسلسلات على منصة نتفليكس.

الوجود فى قائمة أفضل ١٠ يشجع المستخدم بشكل ما على أن يشاهد المسلسل، وفى حينه احتل مسلسل «فوضى» المركز الأول فى لبنان والمركز السادس فى الأردن والمركز الثالث فى الإمارات، ودون مبالغة هو المسلسل الإسرائيلى الأشهر عربيًا.

«فوضى» و«hit and run» الأكثر شهرة حاليًا، من بطولة الممثل الإسرائيلى «ليئور راز» الذى شارك فى كتابة السيناريوهات مع «آفى يسسخاروف»، المحلل السياسى فى موقع «واللا»، هذا الثنائى فى نظرى هو المسئول عن رسم صورة جديدة للشخصية الإسرائيلية.

اليوم نرى الإسرائيلى الجديد، الشاب الأوروبى المظهر، مفتول العضلات، يتحدث الإنجليزية بطلاقة، يعامل حبيبته برقى، خفيف الظل، ويقفز فوق البنايات بمهارة، ولديه ذكاء لافت، مع بعض المعاناة واللمحات الإنسانية.

فالضابط الإسرائيلى الذى يعتقل فلسطينيًا ويطارده بالنهار، هو رجل لديه عائلة وفتاة يحبها، البطل فى الدراما الإسرائيلية هو أب وعاشق، حتى لو كان ضمن فرقة مهام انتحارية. الدراما الإسرائيلية لمست نقطة حساسة جدًا، وهى أن الأخيار قد يفعلون أشياء سيئة، والأشرار قد يفعلون أشياء جيدة، هذا هو الواقع الذى نرفض الاعتراف به.

«ليئور» لأنه الممثل الإسرائيلى- ربما الأول- الذى يعرفه العرب الآن، سيكون هو المسئول عن رسم صورة ذهنية جديدة للإسرائيلى المغاير للإسرائيلى الذى ظنناه.