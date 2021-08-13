مصادر قضائية: الإعلان عن رئيس النيابة الإدارية الجديد خلال أيام

قالت مصادر قضائية إن هيئة النيابة الإدارية أرسلت قائمة تضم ٧ أسماء من أقدم نوابها، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاختيار رئيس جديد للهيئة خلفًا للمستشار عصام المنشاوى الرئيس الحالى، الذى سيبلغ السن القانونية للتقاعد فى ١٩ أغسطس الجارى، حيث يصدر بذلك قرار جمهورى خلال أيام. وأوضحت المصادر أن هناك ٣ شخصيات تعد الأقرب لشغل المنصب، وهم المستشار عزت أبوزيد، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشارة جيهان كمال، مديرة المكتب الفنى بالجيزة، والمستشارة فهيمة الحكيم، مديرة وحدة الشكاوى المركزية بالهيئة.