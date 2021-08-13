الجمعة 13 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادر قضائية: الإعلان عن رئيس النيابة الإدارية الجديد خلال أيام

عصام المنشاوى
عصام المنشاوى

 

قالت مصادر قضائية إن هيئة النيابة الإدارية أرسلت قائمة تضم ٧ أسماء من أقدم نوابها، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاختيار رئيس جديد للهيئة خلفًا للمستشار عصام المنشاوى الرئيس الحالى، الذى سيبلغ السن القانونية للتقاعد فى ١٩ أغسطس الجارى، حيث يصدر بذلك قرار جمهورى خلال أيام. وأوضحت المصادر أن هناك ٣ شخصيات تعد الأقرب لشغل المنصب، وهم المستشار عزت أبوزيد، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشارة جيهان كمال، مديرة المكتب الفنى بالجيزة، والمستشارة فهيمة الحكيم، مديرة وحدة الشكاوى المركزية بالهيئة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«الصحة»: توجيهات رئاسية بالإسراع فى تطعيم المواطنين ضد «كورونا»

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

شديد الحرارة ورطوبة 80%.. الأرصاد تكشف توقعات طقس السبت

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 لموظفى القطاع العام

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

محمد الباز يحذر: ارتفاع أعداد مصابى كورونا مؤشر خطر يدق أبوابنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

ماجد حبته

إنهم يخلطون الدين بالفساد!

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل هادئة على رءوس الصواريخ بين إسرائيل ولبنان

سارة شريف تكتب: «ليئور راز» والشخصية الإسرائيلية

تبدأ الأحد.. إسرائيل تعلن تسهيلات جديدة لغزة