دنيا عبدالعزيز: عملت فى «اللى مالوش كبير» من أجل الاختلاف

تواجدت الفنانة دنيا عبدالعزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي قامت ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

وقالت دنيا، في تصريحات لجريدة "الدستور"، بخصوص تقديمها دورًا شريرًا في العمل: لا أحب التكرار فى الأدوار، وإذا رجعنا للخلف فى عام 2015 قدمت مع أمير كرارة فى مسلسل حوارى بوخاريست دور رحاب شقيقته الطيبة وتتعرض لأحداث غير طبيعية، وفى عام 2016 قدمت مع محمد رمضان فى مسلسل "الأسطورة" دور الزوجة الخائنة التى قتلت زوجها، وفى عام 2017 قدمت مع ياسر جلال فى مسلسل "ظل الرئيس" دور فتاة كلاس، وفى عام 2018 قدمت مع ياسر جلال أيضاً فى مسلسل "رحيم" دور فتاة بلدى، وفى العام الماضى قدمت فى مسلسل "البرنس" دور "الدكتورة شيماء" التى تعرضت لظلم كبير من زوجها وتعاطف معها الجمهور، ولذلك قررت أن أظهر خلال هذا العام بشكل جديد ومختلف.

أما عن شخصية "نادين الشريرة" صديقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز فى مسلسل "اللى مالوش كبير"، قالت دنيا: "الشخصية واقعية ويوجد منها الكثير داخل المجتمع، فهناك العديد من السيدات لسن على قدر من الوفاء بين صديقاتهن، والجمهور لديه وعى بأن ما قدمته تمثيل، ووصلنى العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة تشيد بإتقانى لدور الشريرة، وبالفعل نال إعجاب الجمهور".

مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، هدى الإتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبراوى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى.

وتدور أحداث المسلسل حول "غزل" التي تعيش أزمات مع زوجها الذي يكبرها بسنوات، بسبب معاملته لها، حيث تزوجته بناء على رغبة الأسرة، ولكنها تستطيع الهروب منه، وتتعرف على البلطجى الشهم سيف الخديوي، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية تتطور مع الأحداث، ويواجهان المشكلات معًا في محاولة للتخلص منها.