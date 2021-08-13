الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر قائمة المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق المعتمدة من «الأعلى للجامعات»

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة.

ويهدف ذلك إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وينشر موقع الدستور المعاهد الخاصة العالية للسياحة والفنادق:

وتضم (18) معهدًا، وهي على النحو التالى:-

المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

والجدير بالذكر أن بدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد يوم السبت الماضي 7 أغسطس وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري بالكليات التي يشترط القبول بها إجراء اختبارات القدرات وهي:

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات فى، كليات الإعلام، كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان, كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات التربية الرياضية، شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر) ، شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

بالإضافة إلى كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية)، كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات السياحة والفنادق.

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وائل لطفي

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