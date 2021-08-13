الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف لغز العثور على جثة طالب داخل مقابر أطفيح

جثة طالب
جثة طالب

كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (طالب "سن 11" - مقيم بدائرة المركز) ملقاة داخل منطقة المقابر بأطفيح وحول رقبته حبل .. وبسؤال والده قرر أن نجله خرج بمركبة "التوك توك" الخاصة به للعمل عليها، ولم يعد وبالبحث عنه عُثر عليه بمحل البلاغ واكتشف سرقة مركبة "التوك توك".

أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة استقل مركبة "التوك توك" صحبة المجنى عليه من موقف أطفيح بزعم التوجه إلى إحدى المناطق بدائرة المركز، ولدى وصولهما لمحل العثور غافله وأجهز عليه بحبل حتى فارق الحياة، وألقاه بمكان العثور واستولى على مركبة "التوك توك"، ولاذ بالهرب، كما أرشد عن المركبة لدى عميليه "سيئي النية" (مبيض محارة ، مزارع- مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم).

بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما، وكذا ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

مركز شرطة أطفيح جثة طالب أمن الجيزة المقابر بأطفيح التوك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثمن الشرف

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