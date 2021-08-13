الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يبحث مع مجلس الأمن القومى الروسى التعاون الدولى فى الدفاع والأمن

بوتين
بوتين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي قضايا التعاون الدولي في مجال الدفاع والأمن، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود مع الشركاء لحل عدد من القضايا.
 

وقال بوتين- أثناء الاجتماع، بحسب بيان للكرملين: "اليوم لدينا خطة لمناقشة قضايا التعاون الدولي في مجال الدفاع والأمن، وقلنا مرارًا إنه من المستحيل حل عدد من القضايا بشكل فعال في هذا المجال بشكل منفرد، ونحن بحاجة إلى توحيد الجهود مع شركائنا من أجل ضمان أمننا الخاص".
 

وأشار البيان إلى أنه شارك في الاجتماع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما (النواب)، فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، ومدير المكتب الرئاسي أنطون فاينو، وسكريتر مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزراء الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، والخارجية سيرجي لافروف، والدفاع سيرجي شويجو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، والمبعوث الرئاسي الخاص لحماية البيئة والبيئة والنقل سيرجي إيفانوف.

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