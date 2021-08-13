الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات متورطة فى تهريب نفط لإيران

واشنطن
واشنطن

أعلنت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على 3 أشخاص و5 كيانات وسفينة بتهمة تورطها في "شبكة دولية لتهريب النفط" دعمًا لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن السمسار النفطي العماني محمود رشيد عمرو الحبسي يترأس القائمة السوداء الجديدة، متهمة إياه بالشراكة مع مسؤولين بارزين في "فيلق القدس" واستخدام عدة شركات لتسهيل تصدير النفط الإيراني إلى زبائن أجانب، بينهم مشترون في منطقة شرق آسيا.
وأشارت الوزارة إلى أن شركات تابعة للحبسي نقلت شحنات تقيم قيمتها الإجمالية بعشرات ملايين الدولارات لصالح "فيلق القدس"، محملة إياه المسؤولية عن التلاعب مع نظم التعرف الآلي على متن سفن وتزوير وثائق ملاحية ودفع رشاوى بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
كما أدرجت على القائمة السوداء ناقلة النفط OMAN PRIDE التي تبحر تحت علم ليبيريا.. وتم فرض هذه العقوبات بموجب قانون ماجنيتسكي الدولي، بدعوى أن "فيلق القدس" يستغل العائدات من تجارة النفط لتمويل أنشطته الخبيثة على حساب الشعب الإيراني.

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