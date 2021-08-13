الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 800 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالغربية

دقيق مدعم
دقيق مدعم

شنت مديرية تموين الغربية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونجحت إدارة تموين السنطة اليوم الجمعة، في ضبط سيارة محمل عليها١٠ شكاير دقيق مدعم محظور تداوله بالأسواق ما يعادل نصف طن دقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ علي الدقيق المضبوط لحين تصرف النيابة  كما تم تحرير عدد مخالفتين لمخبزين بعد ضبط ٦ شكاير دقيق من الحصص المنصرفة لها.

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وائل لطفي

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