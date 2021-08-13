أبرزها التعب.. علامات لا تعرفها تدل على إصابتك بفقر الدم

فقر الدم هو حالة لا يحصل فيها جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، بمعنى آخر عندما لا يحمل ما يكفي من الهيموجلوبين، أو عندما لا تفعل هذه الخلايا ما يفترض أن تفعله.

خلايا الدم الحمراء هي المسؤولة عن جلب الأكسجين إلى الجسم وإزالة ثاني أكسيد الكربون منه، إذا لم تعمل هذه العمليات بشكل صحيح، فإننا نتسمم بثاني أكسيد الكربون.

علامات فقر الدم



يمكن أن تكون أسباب فقر الدم مختلفة جدًا، بالطبع نشعر جميعًا بالتعب والإرهاق بين الحين والآخر، ولكن إذا كان من الممكن تطبيق معظم هذه الأعراض عليك، فإن الأمر يستحق التحقق منها.

شحوب في الجلد والجفون السفلية



عندما لا يحصل جسمنا على كمية كافية من الأكسجين أو يعاني من انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، يتغير لون بشرتنا ويبدو شاحبًا جدًا، هذا لا ينطبق فقط على الوجه ولكن على الجسم كله، وخاصة اليدين والجزء الداخلي من الجفن السفلي واللسان.

عدم انتظام ضربات القلب



تجعل المستويات المنخفضة من الهيموجلوبين القلب يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم، وعليه أن يعمل بجهد إضافي في محاولة لإعطائنا ما يكفي من الأكسجين مما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

التعب



إذا لم تحصل أعضائنا على الكمية المناسبة من الأكسجين، فيجب على أجسامنا أن تعمل بجهد أكبر لإنتاج طاقة كافية للعمل اليومي وهذا يجعلنا نشعر بالتعب الشديد والإرهاق.

مشاكل في التركيز



تحتاج جميع أعضائنا إلى الأكسجين لتعمل بشكل جيد والدماغ ليس استثناءً، إذا كان مستوى الأكسجين أقل مما هو مطلوب، فلا يمكننا التفكير بوضوح ونعاني من ضعف التركيز.

ترقق الأظافر



إذا كانت أظافرك هشة أو كان شكلها يشبه الملعقة، فقد يكون هذا عرضًا شائعًا آخر لفقر الدم، ولكنه غير معروف جيدًا. تتطلب الأظافر الأكسجين للبقاء بصحة جيدة.

تشققات في زوايا الشفتين



يصاب معظمنا بشفاه جافة أو متشققة أحيانًا بسبب الرياح أو الشمس أو درجات الحرارة الباردة، لكن فقر الدم يسبب تشقق مناطق معينة مما يؤثر على زوايا الشفاه.