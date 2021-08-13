تخصيص فرق متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى البحيرة

نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية أربع قوافل بإجمالي سبع فرق متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، تجوب شوارع مراكز ومدن المحافظة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن الفرق جابت اليوم مركز أبو حمص وشبراخيت والرحمانية ومركز ومدينة دمنهور بجهود مكثفة أثناء العطلة الرسمية ولم تثنها حرارة الشمس الملتهبة عن أداء عملها، وقد ساهم في إعداد القوافل أعضاء مجلسي النواب والشورى ورؤساء مجالس المدن ورجال الأمن والشباب المصري العظيم من البرنامج الرئاسي ومنسقي مؤسسة حياة كريمة.

كما أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة بعدد 11 مركزًا للجمهور وعدد 9 مراكز للمسافرين مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية بالإضافة إلى زيادتهم ابتداء من الغد بعدد 9 مراكز أخرى وناشد المواطنين سرعة التوجه لتلقي لقاح فيروس كورونا.

كما قام طلحة بتوجيه الشكر إلى الأطقم الطبية والى السادة أعضاء مجلسي النواب والشورى والسادة رؤساء مجالس المدن ورجال الأمن والشباب المصري العظيم من البرنامج الرئاسي ومنسقي مؤسسة حياة كريمة على حسن تعاونهم وتفانيهم في إنجاح القوافل.

يأتى ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتقديم جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، لجميع المواطنين داخل جميع قرى ومدن الجمهورية، وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.