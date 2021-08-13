الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 39 ألفًا و982 إصابة بكورونا و1148 وفاة

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، اليوم الجمعة تسجيل 39 ألفًا و982 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 20 مليونًا و285 ألفًا و67 حالة على مستوى البلاد.
وذكرت وزارة الصحة- في بيان أوردته وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية- أن حصيلة وفيات "كورونا" بلغت الآن 566 ألفًا و988 حالة وفاة عقب تسجيل 1148 وفاة جديدة على مدار أمس.
كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 19 مليونًا و 151 ألفًا و 21 مريضًا على مستوى البرازيل.

كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 205.2 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و506583.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

99 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعًا من 81 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 47 من الإصابات الجديدة محلية، مقارنة مع 61 قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 34 مقارنة مع 38 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 94260 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

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