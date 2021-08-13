الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: إخماد 76 حريقًا فى 15 ولاية

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الجمعة، عن إخماد 76 حريقًا عبر 15 ولاية خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الحماية المدنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية- أن الحرائق التي إخمادها كانت 40 حريقًا في ولاية تيزي وزو، وولاية الطارف 11 حريقًا، وبجاية 8 حرائق، وجيجل 4 حرائق، والبليدة 4 حرائق، إضافة إلى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، وسوق أهراس، والمدية، وسكيكدة، وكذلك إخماد حريق واحد في ولايات تبسة، وعنابة، وبومرداس وولاية برج بوعريريج.


وأشارت إلى أن وحداتها تعمل حاليًا مع الجهات المعنية أيضًا على إخماد 35 حريقًا عبر 11 ولاية، مؤكدة في الوقت ذاته أنه تم تسجيل نشوب 5 حرائق أخرى في ولاية تيزي وزو صباح اليوم.

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