مواجهات الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا.. نتائج قرعة دور الـ32

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم قرعة دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت قرعة دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022 عن مواجهتين سهلتين للأهلي والزمالك.

ويواجه الزمالك الفائز من مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي وتوسكر الكيني في دور الـ32 للبطولة.

وسيلعب الأهلي، حامل لقب البطولة، ضد الحرس الوطني من النيجر أو لو ميساجيه المنتمي لبوروندي.

وستجري مباراة الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد أسبوع لقاء الإياب.

وأقيمت اليوم الجمعة قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بدون حضور ممثلي الأندية بسبب انتشار فيروس كورونا.