الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«رمضان كريم» الجزء الثانى بدون أبطاله فى رمضان 2022 المقبل

مسلسل رمضان كريم
مسلسل رمضان كريم

يعكف صناع مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثاني على التحضير للعمل استعدادًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة، على أن يعرض ضمن موسم رمضان المقبل.

 

ومع اعتذارات أبطال الجزء الأول من المسلسل والذي عرض عام 2017 الماضي، قررت الجهة المنتجة الاستعانة بأبطال جدد، وذلك بعد التأكد من اعتذار كل من الفنانة روبي والفنانة سهر الصايغ والفنان شريف سلامة عن المشاركة في بطولة الموسم الثاني، وهم الفنانون الذين كانوا أكثر نجاحًا ولفتًا للنظر وقت عرض الجزء الأول، على أن يشارك باقي الأبطال في بطولة الموسم الثاني دون اعتذارات حتى وقتنا هذا.

ويستعد صناع العمل لبدء تصوير أول مشاهد المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يكشف صناع العمل عن القائمة الكاملة للفنانين المشاركين خلال الفترة المقبلة بعد إبرام التعاقدات معهم خلال أيام، وتم الاتفاق مع معظم الفنانين الذين شاركوا في الجزء الأول على الاستمرار بشخصياتهم خلال أحداث الجزء الثانى.

يذكر أن مسلسل "رمضان كريم" الجزء الأول عرض فى سباق دراما رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويبدأ المخرج سامح عبدالعزيز معاينة أماكن التصوير المختلفة، خلال الفترة المقبلة، لتحديد موعد نهائي للتصوير عقب انتهاء الشركة المنتجة للمسلسل من إنهاء تعاقدات كل الممثلين المشاركين في الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، ويشهد الجزء الثاني من العمل استحداث شخصيات جديدة ومشاركة عدد كبير من النجوم الشباب.

وتجري الشركة المنتجة للمسلسل جلسات عمل مكثفة مع المؤلف أحمد عبدالله والمخرج سامح عبدالعزيز، للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل والخطوط الدرامية للعمل قبل الإعلان بشكل رسمي عن بدء تصوير الجزء الثاني.

مسلسل رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم 2 أبطال الجزء الثاني رمضان 2022 روبي شريف سلامة سهر الصايغ

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