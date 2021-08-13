كوريا الجنوبية تستدعى دبلوماسيا يابانيا بسبب زيارة وزير الدفاع لضريح ياسوكونى

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الجمعة، دبلوماسيا يابانيا كبيرا للاحتجاج على زيارة وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إلى ضريح "ياسوكوني" في طوكيو، الذي يُعتبر رمزا للعسكرية اليابانية الماضية.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "يونهاب"، إن المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة لي سانغ-ريول قدم احتجاجًا شديدًا عندما التقى بنائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية بسول ناوكي كوماغاي، وقال لي: "إنه من المؤسف زيارة كيشي لضريح ياسوكوني الذي يكرم مجرمي الحرب ويجمل الماضي الاستعماري وحروب العدوان".

وأشار "لي" إلى أن الزيارة ترقى إلى الإضرار بالثقة بين كوريا الجنوبية واليابان، داعيا القيادة اليابانية إلى مواجهة التاريخ بصراحة وإظهار ندمها الحقيقي عن أفعال الماضي.

كما أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن بالغ قلقها وأسفها إزاء زيارة "كيشي" لضريح ياسوكوني، لافتة إلى أنها جاءت على الرغم من دعوات سول المتكررة للبلدين للعمل معا في إيجاد طريق للمضي قدمًا في علاقاتهما الثنائية.

يذكر أن ضريح "ياسوكوني" يكرم قتلى الحرب اليابانيين بما في ذلك 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى.. وأثارت زيارات القادة اليابانيين للضريح إدانة شديدة من الجيران الآسيويين لليابان، بما في ذلك كوريا الجنوبية، حيث عانوا من العدوان الياباني في أوائل القرن العشرين وحتى منتصفه، ويعتبرون الزيارات إلى الضريح محاولة لتجميل الماضي العسكري لليابان.