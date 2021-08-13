الجمعة 13 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

تبدأ الأحد.. إسرائيل تعلن تسهيلات جديدة لغزة

غسان عليان
غسان عليان

أعلن غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة، منذ قليل، أن السلطات في تل أبيب أقرت تسهيلات جديدة لقطاع غزة المحاصر.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إنه بدءًا من بعد غدٍ الأحد، سيتم استئناف دخول ألف تاجر من القطاع المحاصر إلى إسرائيل، و350 من حاملي بطاقات "BMG" لرجال الأعمال، عن طريق معبر "إيرز".

وأكد "عليان" أن السلطات الإسرائيلية ستصدر تصاريح الدخول فقط للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أو تلقوا التطعيمات ضده، حسبما أذاعت القناة الـ20 في التلفزيون الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه ستتم إتاحة التصدير من القطاع إلى الخارج عبر معبر "كرم أبو سالم"، بالإضافة لتوسيع الاستيراد إلى غزة، على أن يشمل قطاعي المواصلات والاتصالات.

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