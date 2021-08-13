الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا ترسل سياحًا يابانيين إلى المحطة الفضائية نهاية العام

المحطة الفضائية
المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوزموس" الروسية، أن مركبة فضائية روسية من طراز "سويوز" ستنقل سياحًا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية العام الجاري.
 

وقال رئيس قسم صناعة المركبات الفضائية في شركة (إينيرجيا) الروسية، روفائيل مورتازين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "من المخطط أن تنقل مركبة (Soyuz MS-20) سياحًا يابانيين إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية العام الحالي".
 

وأضاف أن المركبة وبعد انفصالها عن الصاروخ الحامل من المفترض أن تدور 4 دورات حول الأرض لتلتحم بعدها بالمحطة، وأنها لن تحلق ضمن خطة الدورتين، كون هذه المناورة قد تتطلب تعديلات على مدار المحطة، ما سيؤدي إلى انخفاض غير مرغوب به في هذا المدار.
 

ومن المفترض أن تنطلق مركبة (Soyuz MS-20) نحو المحطة الفضائية في 8 ديسمبر المقبل، لتحمل معها سائحين فضائيين في رحلة قد تستمر 12 يومًا.

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وائل لطفي

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