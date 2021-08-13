«جلوبال نيوز»: الجيش الكندى يستعد لإجلاء مواطنيه من أفغانستان

ذكرت شبكة (جلوبال نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة أن الجيش الكندي يستعد لإجلاء الكنديين من سفارته في أفغانستان.

وأوضحت الشبكة الكندية أن عددًا من الأفغان الذين عملوا في كندا وعائلاتهم موجودون حاليًا داخل مجمع كندي على أمل أن يتم إنقاذهم مع المواطنين الكنديين.

وتقول المصادر إن من بين أولئك الذين لجأوا مجموعة من الأطفال الأفغان، ولم تتخذ الحكومة الكندية قرارًا بشأن مصيرهم بعد، لكن مصادر متعددة قالت إنها تخشى أن يتم إعدام العائلات على يد طالبان.

وذكرت المصادر أن قوات العمليات الخاصة الكندية تنتشر لبدء إجلاء الكنديين من سفارتها فى كابول.

تأتي خطوة الإجلاء في الوقت الذي بدأت فيه العديد من المدن في الوقوع في يد طالبان قبل أسابيع فقط من استعداد الولايات المتحدة للانسحاب الكامل من البلاد.