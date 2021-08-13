روسيا تعيد طائرات «سو-25» إلى قاعدتها في قرغيزستان

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة عودة طائرات هجومية روسية من طراز (سو-25) إلى قاعدة (كانت) الجوية بقرغيزستان بعد مشاركتها بمناورة ثلاثية في طاجيكستان.

وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الوسطى بالجيش الروسي -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أنه "تم نقل سرب من الطائرات من طراز (سو-25) من مطار غيسار (في طاجيكستان) إلى القاعدة العسكرية الروسية في قرغيزستان بعد انتهاء التدريبات المشتركة التي جرت في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس في منطقة (خاتلون) بجمهورية طاجيكستان".

وخلال التدريبات المشتركة لروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، نفذت (سو-25) مهاما تتعلق بالكشف عن قواعد مموهة للعدو المفترض، وشنت غارات على أهداف وتدربت على تقنيات تجنب الهجمات بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.