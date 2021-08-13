الجمعة 13 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

57 % من المواطنين الروس يقيمون أداء الرئيس الروسى إيجابيًا

بوتين
بوتين

أظهر استطلاع للرأي أجراه صندوق "الرأي العام" الروسي، أن 57 في المئة من المواطنين الروس يقيمون إيجابيًا أداء الرئيس فلاديمير بوتين، في حين يرى 28 في المئة من المستطلعة آراؤهم أداءه سلبيًا، بينما وجد 15 في المئة من المشاركين في الاستطلاع صعوبة في تحديد رأيهم بهذا الشأن.


وفي ما يتعلق بمسألة الثقة في الرئيس الروسي، فإن 54 في المئة من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن ثقتهم في الرئيس بوتين، بينما أكد 35 في المئة أنهم لا يثقون به، ووجد 12 في المئة صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.
وبشأن الحزب الذي سيصوت المشاركون في الاستطلاع له حال أجريت انتخابات مجلس الدوما، بعد غد الأحد، حصل حزب السلطة "روسيا الموحدة" على 29 في المئة و"الحزب الشيوعي الروسي" على 11 في المئة و"الحزب الليبرالي الديمقراطي" على 9 في المئة وحزب "وروسيا العادلة- من أجل الحقيقة" على 6 بالمئة، بينما أعرب 14 في المئة عن عدم رغبتهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع، ووجد 21 في المئة صعوبة في تحديد موقفه.


يُذكر أن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من 6 ــ 8 أغسطس الجاري في 207 مراكز آهلة بالسكان بــ73 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية وشارك فيه 3 آلاف مواطن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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