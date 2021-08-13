نصائح من أشهر الشيفات لتطوير مهاراتك في الطهي

الكثير من النساء يجهلن بعض الحلول البسيطة في المطبخ تجعلهن يقومن بالطبخ بأسهل الطرق، فهناك الكثير من الأشياء الصغيرة السهلة التي يمكن القيام بها والحصول على نتائج أفضل وأكثر احترافية حسب موقع finecooking الأمريكي.

الامساك جيدا بمقبض السكين:

للتحكم بشكل أفضل يجب الامساك بمقبض السكين لدرجة وضع إلابهام وجانب إصبع السبابة على جانب الشفرة فوق المقبض مباشرة وجعل السكين حاد دائما لسرعة وتحكم في التقطيع.

المكونات الطازجة:

يجب معرفة أفضل العلامات التجارية الموجودة في السوق وشرط ان تكون طازجة وصلاحيتها حديثة.

استخدمي يديك:

الأيدي حساسة للغاية وأدوات الطبخ متطورة يمكن تطوير حاسة اللمس من خلال الانتباه إلى الشعور بالأطعمة المختلفة بدرجات مختلفة من النضج.

بدلي إلى الكوشر أو ملح البحر:

ملح الكوشر وملح البحر لهما نكهة أفضل بكثير من ملح الطعام العادي على الرغم من أن الطعام لا يجب أن يكون مذاق مالح، فإن استخدام القليل من الملح أو عدم استخدامه في الطبخ ينتج عنه طعم ماسخ.

لا تملئي المقلاة عند القلي:

تأكدي من أنه يمكنك رؤية قاع المقلاة بين قطع الطعام سيؤدي وضع الكثير من الطعام إلى خفض درجة حرارة المقلاة ، مما ينتج عنه الكثير من البخار، ولن يستوي الاكل جيدا، ومن المهم أيضًا تجفيف الطعام قبل تشويحه والتأكد من أن المقلاة جيدة وساخنة.

تقليل السوائل لتركيز النكهة:

إذا كنت قد طهيت لحمًا أو خضروات، فقم بإخراج المكون الرئيسي عندما ينضج وقللي من الصلصة او اى صوص قبل التقديم.

اخبزي الفطائر لفترة أطول:

يكون مذاق عجينة المعجنات أفضل بكثير عند طهيها لفترة كافية حتى يتكرمل السكر الموجود فيها.

اتركي اللحوم المشوية ترتاح قبل تقطيعها:

يجب ترك اللحوم ترتاح في التتبيلة قبل طهيها حتى لا تصبح جافة.

عصير الليمون:

إلى أي طبق خضار أو لحم أاضيفي نقطتين من عصير الليمون لإضفاء النكهة على الطعام.