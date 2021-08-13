الجمعة 13 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد»: خفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إنه تم خفض سرعة القطارات، اليوم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لافتين إلى أن تأخيرات القطارات لم تتأثر بشكل كبير بخفض السرعة ويصل  أقصى مدة للتأخير ما يقرب من 70 دقيقة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ الدستور، أن خفض سرعة القطارات نتج عنه وجود تأخيرات بين بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، وكذلك خطوط الوجه القبلي، ولكن تأخيرات ليست بمعدل كبير.

وأشارت المصادر إلى أن خفض سرعة القطارات سيستمر طوال أيام الموجة الحارة وعقب انتهائها ستعود القطارات بالعمل بسرعتها الطبيعية، وذلك بتجنب التأخيرات التي تتسبب في إزعاج المواطنين، خاصة أن مرفق السكة الحديد يتردد عليه عدد ضخم من المواطنين بشكل يومي.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، مواصلة أعمال تعقيم وتطهير القطارات ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة، اليوم الجمعة.

وأوضحت الهيئة، أن هناك ما يقرب من 10 عمال يقومون بتعقيم القطارات قبل خروجها من الورش مباشرة، للتأكد من الوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.

وأكدت أنه يتم تعقيم المحطات بشكل كامل، من خلال تعقيم المقاعد وكذلك الأرصفة والأكشاك الموجودة على المحطات.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف والتأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٧٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٦٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات، وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

السكة الحديد القطارات خفض السرعة اليوم ارتفاع درجات الحراراه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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